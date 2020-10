Journée de soutien au Liban - Nouveau dispositif PCPE avec l'ADAPEI

Première partie :



Une démarche de solidarité active pour le Liban s'exprime demain avec une journée de solidarité organisée à l’Espace Franquin à Angoulême entre exposition et concert. Le tout pour continuer à récolter des fonds pour soutenir les Libanais après la double explosion du 4 août dernier. Pour porter cette journée de solidarité, des structures associatives… Le collectif solidarité Liban 16 et AHVEC, comme Axe Humanitaire des Volontés Européennes et Camerounaises, basée à Ruelle...

Catherine Dirani, membre du collectif Solidarité Liban 16 et de l’association AHVEC et Marie-Odile Auriau, trésorière de l’association AHVEC sont nos invitées.





Deuxième partie :



Accompagner et trouver une solution durable pour des personnes en situation de handicap...

C’est tout l’enjeu des Pôles de compétences et de prestations externalisées actifs en Charente depuis la mi-septembre. Ils ciblent leurs actions sur les personnes en situation critique et pour les personnes porteuses de troubles du spectre autistique. Une équipe mobile est donc désormais en action pour se saisir de situations et accompagner individuellement chaque personne… Ces Pôles de compétences et de prestations externalisées sont portées par différents partenaires...

Avec nous, Guillaume Preveraud, directeur général de l’ADAPEI Charente et Gérard Sanchez, directeur du pôle enfance à l’ADAPEI.