Jules Verne, entre utopisme et bourgeoisie

Jules Verne ne fût pas seulement un écrivain prolifique, débordant d'imagination, qui fît rêver des générations de lecteurs fascinés. Il fût aussi un homme du 19ème siècle français, tout aussi bien enthousiaste face à l'avenir qu'angoissé devant les bouleversements qui frappèrent la modernité industrielle.

Pour comprendre le décor dans lequel Jules Verne a évolué, et duquel il est indissociable, nous rencontrons Jean-Michel Gouvard, professeur de langue et de littérature françaises (Université de Bordeaux Montaigne) et Associate Fellow à l'Institute of Modern Languages Research (University of London). Afin de comprendre Verne, Jean-Michel Gouvard s'est armé des outils conceptuels propres à Walter Benjamin, philosophe allemand du 20e.

De cette aventure intellectuelle naquit "Le Nautilus en bouteille. Une lecture de Jules Verne à la lumière de Walter Benjamin", publié aux éditions Pontcerq (17 euros), en 2019.