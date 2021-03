Julia Thévenot, une auteure jeunesse à suivre

Gwendal Oulès nous présente deux sorties littéraires de début d'année du même auteur. Il s'agit de Julia Thévenot, née à Tours en 1990 et qui a déclaré à six ans qu'elle serait écrivaine. Adulte, elle s'est passionnée pour la littérature jeunesse. C'est ainsi qu'elle est d'abord devenue blogueuse ( Allez-vous faire lire ) puis assistante d'édition ( pour les romans, chez Sarbacane ) et enfin écrivaine, avec " Bordeterre ", son premier roman, paru chez Sarbacane en 2020.