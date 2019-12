"Juste le tour du monde" de Bruno d'Halluin

1519 - 2019 : les 500 ans du départ de Magellan pour le premier tour du monde

Stefan est fils d’un pêcheur breton tombé au front pendant la guerre contre les Français. Richard, dont la mère meurt en couches, est fils de paysan normand. Tous deux viennent au monde à la fin du XVe siècle. Les apprentissages de la vie, les coups de pouce du destin et leur refus d’une existence toute tracée vont peu à peu les amener à s’éloigner de leur terre natale. C’est dans la bouillonnante Séville, port et porte des Indes, que les deux hommes vont se rencontrer. Ils ignorent alors qu’ils embarqueront bientôt aux côtés de Fernand de Magellan, dans une aventure extraordinaire qui fera d’eux le premier Français et le premier Breton autour du monde. Un exploit qui a désormais 500 ans.