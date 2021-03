"Au nord se trouve le Danemark, patrie de l’écrivaine Karen Blixen (1885 – 1962), dont l’œuvre a été publiée également sous le pseudonyme d’Isaac Dinesen et qui connaîtra la célébrité aux USA. La vie de Karen Blixen, nouvelliste talentueuse, sera surtout connue en France par le film Out of Africa sorti en 1985 avec Meryl Streep dans le rôle de Karen Blixen.



L’adaptation au cinéma de la nouvelle de Karen Blixen, Le Dîner de Babette, s’inspire largement de la société danoise où Karen Blixen s’est retirée dans la propriété familiale non loin de Copenhague après son retour définitif d’Afrique.



Des extraits du film du réalisateur danois Gabriel Axel ponctuent le choix des textes de la nouvelle publiée en 1958."