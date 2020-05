Kibogo est monté au ciel », de Scholastique Mukasonga

Scholastique Mukasonga est un écrivain de la mémoire, et elle a la mémoire vive. Non

seulement, elle se souvient de ses propres épreuves, mais c’est la mémoire de tout un

peuple qu’elle explore et ravive au fil de ses livres.

Lors du génocide rwandais, 37 membres de sa famille ont été assassinés.

Comment le pays en est arrivé là, mais aussi, qu’est-ce qui a fait l’histoire parfois heureuse,

parfois épique du Rwanda ? A travers ses romans, elle a fait revivre différentes époques :

dans ce nouveau livre aux allures de conte,

c’est la rencontre entre les croyances légendaires et les pères blancs catholiques

qu’elle met en scène. Et la concurrence est rude entre la tradition ancestrale et

l’évangélisation coloniale : « Qui vas-tu croire ?, interroge la vieille Mukamwezi,. Ce que

disent les padri (les pères blancs) ou ce que ta mère raconte le soir à la veillée ? »

De quoi attiser les conflits dans les villages…

En apparence, tout est calme : « Il n’y avait plus d’idoles puisque tout le monde était

baptisé. » Mais c’est en apparence seulement. Parce que la mémoire collective se

souvient de Kibogo, qui a fait venir la pluie aux jours de sécheresse, qui s’est sacrifié et

est monté au ciel, comme le Yezu des blancs. De cette vieille histoire, il reste des traces

sur le mont Runani, la montagne sacrée. Il y a bien Akayézu – le bien nommé petit Jésus

– qui tente la synthèse pour éviter que le village soit déboussolé, ne sachant plus à qui se

vouer… Il veut lire le latin, il entre au séminaire, et finit par annoncer son propre

message aux habitants qui écoutent avec avidité ce nouveau prophète : « il bénissait le

veau et l’enfant derniers-nés, la hutte, les greniers, les champs et les cruches (…) Ses

sermons attiraient une foule considérable – non pas qu’elle comprît quelque chose à ses

discours truffés de latin, mais on y accourait comme à un spectacle rare. » Arayézu en est

persuadé : « Les padri avaient tout brouillé pour tromper le peuple des collines, celui qui

habitait au centre du monde. »

Une histoire riche qui raconte un pays, ses racines, ses légendes…

Avec une écriture joyeuse, légèrement moqueuse et attendrie. Scholastique Mukasonga

s’amuse à entremêler le récit et la légende, elle nous entraîne dans ces histoires

rocambolesques qu’on se raconte de génération en génération, en les embellissant au fil

du temps. C’est tout l’art de raconter, grâce aux derniers témoins : « Parfois, une petite

fille oubliée aux pieds de la conteuse et qui avait refusé de s’endormir comme les autres

engrangeait dans sa mémoire, sans bien les comprendre, les mots enchantés du conte ».

On se laisse emporter : qu’importe la réalité, il y a parfois plus de vérité dans les

histoires que l’on raconte et qui commence ainsi : il était une fois Kibogo.

Kibogo est monté au ciel, de Scholastique Mukasonga, paru chez Gallimard. Et ce

soir, Au pied de la lettre, c’est à 21 heures…

Deux expéditions dans le froid et la glace, avec deux beaux romans, « Cent millions

d’années et un jour » de Jean-Baptiste Andrea et « Un monde sans rivage » d’Hélène

Gaudy.