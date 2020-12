" Antoine, dix-sept ans, mon p'tit con, mon trouduc, mon bout d'moi, mon fils. Cette nuit d'août 2014, mon p'tit couillon n'est pas frais. Fièvre, vomissements, douleurs au thorax. Un diagnostic farfelu de gastro est posé par un clown aux urgences qui jure avoir fait médecine. On aurait envie de rire avec lui mais c'est la glissade vertigineuse dans le coma, la confusion, et l'alunissage miraculeux en réanimation. "

Le verdict tombe, méningite foudroyante d'un type improbable, W135, on aimerait que ça soit de la science-fiction mais le pronostic vital est engagé, c'est moche. Dans ma tête, une phrase se met en boucle : " ça n'est pas possible ! ". Alors je fais ce que j'ai toujours fait quand j'ai peur, je ris, et parfois, les autres, autour rient avec moi. Dans la débandade, pendant qu'Antoine l'indestructible joue au yoyo entre la vie et la mort, on se mobilise.

La guerre des nerfs s'installe. La résistance s'organise, une chaîne de solidarité se déploie dans l'amour et l'humour et, au travers des réseaux sociaux, l'espoir vient s'appeler " Kourrage Antoine ".

" Kourrage Antoine " de Fabienne Legrand, un livre paru au cherche midi, que nous conseille vivement Anne-Sophie Thuard, gérante de la librairie du même nom.