L'accompagnement des jeunes avec la crise sanitaire par Charente Habitat Jeunes

Un quotidien souvent bouleversé par des jeunes qui se construisent encore et dans l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier…

Nous continuons une fois de plus dans cette émission, le vendredi, à essayer de comprendre ce que traversent les plus jeunes générations à cause de cette crise sanitaire qui dure depuis un an maintenant.

Aujourd’hui, nous donnons la parole à une association dont la mission est d’accompagner, d’aider des jeunes à se situer, à avancer : l’association Charente Habitat Jeunes. Elle assure la gestion de deux résidences à Angoulême et à Cognac. Des résidences où des dizaines de jeunes de 16 à 30 ans peuvent trouver leur place en fonction de leurs besoins et de leurs situations. Dans ces résidences, ils bénéficient à la fois d’un accompagnement individuel et collectif… Mais depuis un an, les équipes ne peuvent plus proposer le même accompagnement et, en même temps, la situation des jeunes est souvent plus délicate...

Pour en parler avec nous, dans cette émission, deux jeunes qui logent actuellement dans la résidence d’Angoulême : Geoffrey Robert et Wesley Acka.

Nos invités également : Louis Falguerolles, directeur, et Mohamed Kania, éducateur spécialisé.