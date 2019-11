L'ACDL à Roullet - Ensemble vocal Amadeus et orchestre de Voronej

Première partie :



L’ACDL comme Association Culturelle Détente et Loisirs à Roullet Saint-Estèphe est active depuis le début des années 90. Des femmes et des hommes s’y retrouvent et partagent autour d’une vingtaine d’activités différentes…

Marie-Hélène Vacher, vice-présidente, et Stella Lambert, membre du conseil d’administration, sont nos invitées…





Deuxième partie :



Une fois de plus l’ensemble vocal Amadeus et l’orchestre symphonique de Voronej de Russie partagent ensemble cette semaine autour de la musique…

Ils répètent depuis hier soir pour les deux concerts qu’ils donneront ce week-end au Sacré-Coeur à Angoulême. Ensemble, ils interpréteront la messe en FA majeur D 105 de Franz Schubert… Depuis des années maintenant, Jacques Marot qui dirige l’ensemble vocal Amadeus, travaille avec Youri Androssov le chef de l’orchestre symphonique de Voronej, ville située à l’ouest de la Russie… Ils ne pouvaient pas être présents en direct, ils sont en pleine rencontre avec des scolaires, nous avons donc interviewé Jacques Marot et Youri Androssov hier…