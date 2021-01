L'adieu de Michel Serres - 1/2

Dans cet entretien avec le philosophe Patrick Rödel, Monserrata Vidal évoque, dans l'émission Dialogue, le livre de Michel Serres, philosophe et historien des sciences, mort en juin 2019.

"Adichats !" ou "Adieu !" en occitan est paru aux éditions Le Pommier en juin 2020 un an aprés la mort du philosophe.

Cinquante voix, dont celle de Patrick Rödel, s'unissent dans cet ouvrage pour dire la place que Michel Serres a tenu dans leur vie.

Adichats (Adieu !) de Michel Serres

Michel Serres a consacré sa vie à essayer de décrire la formidable transformation du monde présent. Dans ce livre, parfois un peu nostalgique, il se souvient du monde qu’il a connu dans sa jeunesse : la drague et les paysans d’Agen, le rugby, les paysages et les chemins, Garonne ! Mais aussi les pays qu’il a découverts ensuite et aimés, le Queyras, la mer… le monde !

Au travers de ces évocations, il nous fait réfléchir sur les transformations auxquelles nous avons assisté : l’évolution de la ville et la campagne, ce que signifie émigrer, les potentiels extraordinaires du corps, l’encyclopédie et l’enseignement, et, toujours, le rugby !