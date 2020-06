Le club de football d’Angoulême, l’ACFC, a vu sa saison s’interrompre comme pour tous les autres à la mi-mars… Pendant toutes ces semaines, l’équipe dirigeante n’a évidemment pas cessé de réfléchir et de travailler même si les entrainements, les matchs n’étaient plus une réalité… Garder une dynamique est fondamental même si le contexte économique s’annonce plus contraint…

Pierre-Emmanuel Allard, responsable de la communication et de l’événementiel de l’ACFC