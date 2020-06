mais l’envie est grande pour l’association Passerelles et compétences d’être présente et active sur le territoire. Sa mission est de mettre en lien notamment des associations de solidarité et des bénévoles… Et dans le contexte actuel avec la crise sanitaire et plus large que nous connaissons, l’association Passerelles et compétences a sans doute encore plus un rôle à jouer…

Guislain Demont est le responsable de cette antenne en Charente de Passerelles et Compétences.