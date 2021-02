L'Apocalypse avant l'Apocalypse 2/5

Prètre du diocèse de Cambrai, le père André Benoît Drappier est passé depuis par Douai, Somain, Maubeuge et aujourd'hui le Cambrésis, qu'il parcourt à la rencontre des communautés chrétiennes. Il aime écrire, parcourir la Bible et l'histoire. Cette semaine, il nous emmène à la découverte du dernier livre de la bible : l'apocalypse.

extrait de l'apocalypse :

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ... (Apocalupsis Iesou Christou) révélation de Jésus Christ... Jean, aux sept Églises qui sont en Asie mineure : à vous, la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient…

extrait : le livre des Maccabées.

À la vue des sacrilèges qui se commettaient en Juda et à Jérusalem, Mattathias dit : « Malheur à moi ! Suis-je né pour voir la ruine de mon peuple, la ruine de la Ville sainte, et rester assis là, tandis qu’elle est livrée aux mains des ennemis, et le sanctuaire, aux mains des étrangers ? … Oui, le Lieu saint, notre beauté et notre gloire, ils l’ont dévasté. À quoi bon vivre encore ?

extrait : le livre de Daniel

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament.