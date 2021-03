L'approche du décrochage scolaire depuis un an avec la crise sanitaire

Avec la crise sanitaire, le risque de décrochage scolaire est-il plus important, est-il différent ?

Depuis un an, différentes étapes ont bousculé les repères en matière de scolarité : un premier confinement avec des établissements scolaires fermés, une réouverture avant les vacances, une rentrée pas comme les autres et puis la mise en place d’une organisation de cours en partie à distance et en classe depuis plusieurs mois pour les lycéens…

Nous continuons aujourd’hui notre série d’émissions autour du malaise des plus jeunes en lien avec le contexte sanitaire. Aujourd’hui, à travers cette vaste question du décrochage scolaire, nous nous arrêtons tout particulièrement sur la réalité des lycéens avec deux chefs d’établissements : Françoise Cuisinier, la proviseure du lycée des Métiers Jean Caillaud à Ruelle et Vincent Carlier, proviseur du Lycée des Métiers du bâtiment de Sillac à Angoulême...

Une réflexion qui se poursuit ensuite avec le directeur du Centre d’information et d’orientation d’Angoulême, Gérard Bonanno et Anne Veillon, chargée de projet pour la Mission locale du Grand Angoumois.