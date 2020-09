L'approche du Sport Santé - La rentrée de l'Enseignement catholique en Charente

Première partie :



La dimension de santé en lien avec la pratique d’une activité physique ou sportive…

C’est l’un des objectifs au niveau national et plus localement aussi au niveau régional. Le dispositif PEPS a été mis en place dans ce sens en Nouvelle-Aquitaine. PEPS comme prescription d’exercice physique pour la santé. Et cet accompagnement de femmes, d’hommes et d'adolescents guide aussi l’association Sport Santé Charente…

Avec nous Pierrick Herveou, coordinateur territorial pour la Charente du dispositif PEPS et Fabien Chauveau, enseignant en activité physique adaptée et coordinateur de l’association Sport Santé Charent, sont nos invités…





Deuxième partie :



Cette rentrée scolaire ne ressemble forcément à aucune autre…

Elle est faite de nouveau repères désormais incontournables… masques, gestes barrières… avec des protocoles qui s’appliquent dans tous les établissements. L’Enseignement catholique a préparé cette rentrée en tenant compte de ce contexte pour accompagner au mieux le personnel et bien sûr les élèves…

Avec nous, Christophe Grellier, le directeur interdiocésain de l’enseignement catholique pour la Charente et la Charente-Maritime, pour faire le point sur cette rentrée aussi de manière plus générale…