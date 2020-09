L'Arche en Charente _ Démarche HVE du bureau du cognac

11h00-11h30

La période 2019/2020 était l’année des 50 ans de L’Arche en Charente. Mais cette année qui se voulait festive a été compliquée, en raison de la Covid-19 bien sur mais aussi à cause des révélations sur le fondateur de l’Arche Jean Vanier. Et puis c’est une rentrée avec une farouche envie de vivre qui souffle aujourd’hui sur les communautés de l’Arche.

Étienne Hériard directeur de l’Arche en Charente et Valérie Brément chargée de mission collecte de fonds et communication sont nos invités.



11h30-12h00

La démarche de certification environnementale du vignoble porté par le bureau national interprofessionnel du cognac est lancée. Christophe Forget vice-président du BNIC nous présente cette démarche. Et avec Pascale CROC, viticultrice bio soumise a cette exigence du BNIC, nous irons voir sur le terrain comment elle est mise en œuvre.