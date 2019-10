L'argent : maître ou serviteur ?

Un livre de Pierre de Lauzun paru chez Mame



"Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon, car inévitablement il aimera l'un et pas l'autre, il méprisera l'un et pas l'autre." Cette sentence de Jésus semble être définitive. Avec quelques autres, elle paraît condamner l'argent et la richesse de façon absolue. Pierre de Lauzun allie sa connaissance pointue des réalités financières avec celle des textes bibliques et du magistère de l'Église pour démontrer brillamment que la position du Christ est plus complexe qu'il n'y apparaît : sans nier le réel danger que l'argent peu constituer pour celui qui veut se rapprocher du royaume de Dieu, il existe une manière authentiquement évangélique d'user des biens matériels. Cet ouvrage aussi clair qu'informé ne constitue donc pas seulement une réflexion théorique sur l'argent : il pourra aider tout un chacun à ajuster son rapport avec lui et à l'utiliser d'une manière authentiquement chrétienne, en vue du trésor de la vie éternelle.