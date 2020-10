L'art de la consolation : rencontre avec Anne-Dauphine Julliand

Auteure et journaliste, elle relate dans ses livres son expérience face à la maladie et au décès de ses deux filles, et nous livre ses pensées sur le sujet de la consolation. Dans cette émission, nous nous interrogeons avec elle sur la question du sens de la souffrance, de la force dans la vulnérabilité et de l'importance de la communauté lors des moments les plus difficiles de l'existence.