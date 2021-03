L'art de vivre, vivre de l'art

Alexis nous présente le tout récemment paru OLEG du dessinateur suisse Frederik Peeters, sorti en janvier chez Atrabile. De son côté Jeanne vous parle de Blankets de Craig Thomson sorti en 2004 chez Gallimard dans la très belle collection Ecritures.

Deux récits qui donnent à voir la vie d'artiste, l'amour et l'entremêlement de ceux-ci. Si Craig Thomson relate son adolescence, ses premiers émois et son histoire familale, Frederik Peeters dresse le portrait d'un homme heureux et amoureux en perpetuelle création.

OLEG de Frederik Peeters Entre humour, maladie et amour, un magnifique récit autobiographique





BLANKETS de Craig Thompson Un roman d’apprentissage d’inspiration autobiographique, qui raconte l’enfance, l’adolescence et le premier amour avec une grande délicatesse. Beaucoup d’émotions et une justesse de sentiments dans la retranscription du passage de l’enfance à l’adolescence : tensions, désespoir, solitude, honte, mais aussi douceur et félicité mais aussi un portrait saisissant de l’Amérique profonde, du poids de la famille et de la religion.





Programmation musicale :

La vie d'artiste, Léo Ferré