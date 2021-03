L'art délicat de dessiner un chemin de croix pour les enfants

Laure Chanal est illustratrice à la Roche-sur-Yon et vient de signer avec Odile Haumonté, un chemin de croix médité pour les enfants. Une gageure pour l'artiste et la femme de foi, car représenter le Christ avec sa croix n'est pas anodin, et l’exercice devient d'autant plus délicat quand il s'adresse en plus aux enfants. Ce petit livre joliment illustré aidera l'enfant à méditer avec 15 saints et témoins de la foi cette grande prière du Vendredi saint.