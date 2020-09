L'ARU association régie urbaine et son atelier9

L’AR, association régie urbaine des quartiers du Grand Angoulême a été créer en 1995 pour favoriser le lien social sur les quartiers et promouvoir l’économie sociale, solidaire et circulaire. Stéphane Coudret directeur de l’ARU nous présente les actions et missions d’insertion par l’économie de cette association qui passe par une épicerie sociale, un jardin solidaire, un pôle de maraîchage bio, des prestations viticoles, du second œuvre dans le bâtiment ainsi qu’un garage auto solidaire



L'Atelier 9 est un po?le e?conomique issu directement de l'ARU qui compte une blanchisserie e?cologique et porte actuellement un projet de création de maternité bio avec le centre hospitalier d’Angoulême. Une première en région que présentent Erwan Gouge encadrant technique d'insertion et Sandy Coiffe assistante technique de l’atelier couture de l’atelier 9.