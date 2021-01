L'ARU - L'enfant et les risques pychologiques liés aux mesures barrières

11h00 11h30



L’ARU, association régie urbaine des quartiers du Grand Angoulême a été créée en 1995 pour favoriser le lien social sur les quartiers et promouvoir l’économie sociale, solidaire et circulaire. Stéphane Coudret directeur de l’ARU nous présente les actions et missions d’insertion par l’économie de cette association. Elles passent par une épicerie sociale, un jardin solidaire, un pôle de maraîchage bio, des prestations viticoles, du second œuvre dans le bâtiment ainsi qu’un garage auto solidaire











Alors que l’annonce d’un possible, éventuel troisième confinement est peut-être envisageable sans doute, le port du masque est toujours de rigueur. Quel en est l'impact sur les enfants ? Quelles sont les conséquences des mesures sanitaires et gestes barrières imposés par la pandémie sur le psychisme des plus jeunes ? Des questions auxquelles répond Coraline MOAL psychologue clinicienne.