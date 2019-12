L'association Entre sel et terre - Commixtus et l'oeuvre Pierre et le loup

Première partie :



L'association « Entre sel et terre », basée à Mansle, a été lancée en 2013. Elle est tournée vers l’Afrique et accompagne et soutient notamment une action auprès de maraîchers au Sénégal…

Catherine Riffaud, la présidente, éclaire sur l'esprit de cette association.





Deuxième partie :



Commixtus s’approprie « Pierre et le Loup » le temps d’une journée…

Dans une semaine, vendredi prochain, le 13 décembre, le conte musical du compositeur russe Prokoviev sera à découvrir ou redécouvrir à Gond-Pontouvre. Des médiations scolaires sont prévues dans la journée… et le soir un concert tout public pour un spectacle musical dessiné et conté avec aussi "Les Fables d’Esope" de Thomas Breadon.

Franck Lebois, le directeur artistique de Commixtus, est notre invité pour parler de cette approche…