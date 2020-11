L'association SCCUC à l'écoute des étudiants - Cosmopolite face au confinement

Première partie :



L’association SCCUC comme Services et culture des Campus universitaires de la Charente se met au service des étudiants pour leur permettre d’être dans de bonnes conditions… Une question qui se pose d’autant plus pendant ce temps de confinement…

Nicolas Epinoux, le président de l'association SCCUC, est notre invité.





Deuxième partie :



Ne pas subir simplement le reconfinement, mais trouver des moyens pour aller de l’avant…

C’est l’état d’esprit de nombreux commerçants en Charente comme ailleurs face à la fermeture de leurs établissements. Exemple aujourd’hui avec la librairie indépendante Cosmopolite à Angoulême… Elle a mis en place tout un service de commandes via internet et des possibilités de livraisons…

C'est ce que nous voyons avec Pascal Dulondel, le directeur.