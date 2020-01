l'Aube à Birkenau de Simone Veil

On connaît la femme politique de premier plan, celle qui fit voter la loi sur les conditions d’un

avortement légal, mais aussi la première présidente du parlement européen. On sait que

la jeune femme qu’elle était est rescapée des camps de la mort. Et ce sont ces années

d’enfer qu’elle a raconté avec pudeur et simplicité à David Teboul qui reprend

aujourd’hui ces entretiens dans le livre.

Comme beaucoup de rescapés des camps, Simone Veil restait toujours très pudique

quand il fallait évoquer ces mois de déportation. Avec le réalisateur David Teboul, elle se

risque à un récit j’oserai dire d’une banalité effrayante. C’est d’abord l’inconscience de la

communauté juive face au danger : « De nombreux récits le confirment, il y avait une

sorte d’incrédulité générale », explique Simone Veil. Elle parle sans fard, elle raconte ce

qui était inaudible au moment de la Libération, et que nous risquons d’oublier : « A côté

des gestes de solidarité, il y avait la loi du plus fort, insiste-t-elle. Au camp, les gens

étaient capables de commettre des choses tout à fait monstrueuses les uns vis-à-vis des

autres, se voler de la soupe équivalait à un crime ».

Un témoignage important pour ne jamais oublier, à travers une grande figure…

Et le livre est complété par des dialogues entre Simone Veil et sa sœur, entre

Simone Veil et une autre déportée résistante Marceline Loridan-Ivens ou encore avec

Paul Shaffer, croisé à Auschwitz. Il y a aussi dans ce livre très bien édité, de nombreuses

photos et le témoignage aussi de Simone Veil sur son engagement politique, sa foi en

l’Europe… Entrer dans l’intimité de Simone Veil, ce n’est pas de l’indiscrétion, c’est

vraiment une leçon d’histoire et de courage. « On m’a parfois demandé comment j’avais

pu, après les camps, retrouver le désir de vivre, dit-elle encore. La seule réponse valable

à mes yeux est celle-ci : on n’a pas le choix. » Et si 2020 était le bon moment pour

cultiver le désir de vivre…

C’est L’aube à Birkenau, de Simone Veil, un récit recueilli par David Teboul, aux

éditions Les Arènes.