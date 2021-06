L'autre ferme - Respire Jazz Festival

11h00-11h30

L’autre ferme à Cherves-Châtelard est une association qui recueille les animaux rescapés d’élevages. Poules, lapins, cochons, chèvres, moutons et autres bêtes dites de réformes vouées à l’abattoir y trouvent refuge. L’autre ferme fait la promotion d’un mode de vie respectueux de l’environnement et participe à la recherche de nouveaux modèles ruraux. Cette association encourage également une alimentation sans viande et proposera prochainement des ateliers de cuisine végétarienne.



11h30-12h00

La douzième édition du Respire Jazz Festival aura lieu vendredi, samedi et dimanche en sud Charente. Roger et Pierre Perchaud proposent au cours de ce festival un mélange de moderne et de tradition où l’improvisation domine. L’exigence artistique, les émotions et la convivialité portent ce festival qui se déroule à l’abbaye de Puypéroux. Cette année, la soirée d’ouverture le vendredi 25 juin sera proposée dans les jardins de Montmoreau.