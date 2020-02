L'avenir dure longtemps - Angelo Bison

Au petit matin du 16 novembre 1980, alors qu'il est chez lui dans le cadre d'une hospitalisation en psychiatrie pour cause d'une intense recrudescence de ses accès maniaco-dépressifs, Louis Althusser, dans un état de totale confusion mentale, étrangle sa femme sans le vouloir consciemment… "L'avenir dure longtemps", c'est une histoire vraie. C'est un personnage connu, philosophe et professeur à l'école normale de Paris, que Angelo Bison incarne sur la scène de la petite salle du Théâtre de la place des martyrs. Il est en studio.

Jusqu'au 16 février dans la petite salle du Théâtre de la place des Martyrs, "L'avenir dure longtemps" un texte autobiographique de Louis Althusser adapté et mis en scène par Michel Bernard, une production du Théâtre Poème. C'est un "seul en scène" que nous offre notre invité, Angelo Bison.