"L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses" (rediffusion)

Elle se prénomme Katia. Sa famille est originaire de Russie. Elle aime passionnément les voyages et la nature : En Chine, elle examine (et déguste) le thé. Au Chili, elle récolte les fraises. Et en Californie elle salue l'arbre le plus haut du monde... Aujourd'hui, elle nous raconte ses découvertes dans son dernier livre plein d'humour : "L'aventure extraordinaire de plantes voyageuses" publié chez Dunod. Son nom : Katia ASTAFIEFF