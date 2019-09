L'échec scolaire

De plus en plus de jeunes sortent chaque année du cursus scolaire sans diplôme et sans qualification. L’école est devenue souvent insupportable pour eux. Apprendre à repérer les signes et à réagir vite est l’une des solutions pour y remédier. Vous l’aurez compris, le thème du jour de notre chronique est l’échec et le décrochage scolaires, et aujourd’hui c’est Catherine Boiton qui nous en parle.