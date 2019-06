L'enfant de sucre n°1

Stella et sa mère vivent en URSS à l'époque de Staline. En 1936, elles sont arrêtées et envoyées dans un camp en Kirghizie, pour trahison. Bien plus tard, l'écrivaine russe Olga Gromova rencontra Stella, alors âgée. Elle lui conta son histoire, que l'auteure retranscrivit dans L'enfant de sucre.