L'enfant de sucre n°3

L’enfant de sucre est un vrai conte de fées. C’est, si l’on veut, une suite de miracles. Et l’ultime miracle est peut-être la rencontre de Stella, déjà âgée, avec l’écrivain Olga Gromova qui nous relate cette incroyable histoire.Stella et sa mère sont arrêtées à Moscou, en 1936, et envoyées dans un camp de Kirghizie destiné aux familles de traîtres à la patrie. Ce n’est que le début d’une suite d’épreuves que la mère et la fille vont traverser avec un immense courage.



Le livre d’Olga Gromova, sans parler de son fondement documentaire, est une œuvre artistique remarquable.



Disponible ici : http://www.editionsquatrevivants.com/produit/lenfant-de-sucre-exilee-en-kirghizie-sous-staline/