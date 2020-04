Vincenzo Todisco

Chez Zoé

Roman traduit de l'allemand par Benjamin Pécoud



Dans le pays d’accueil, il est d’abord un enfant qui n’a pas le droit d’être. Il vit caché sous le buffet, dans l’armoire ou au fond du cagibi. Les heures passent, les jours, les mois, l’enfant se métamorphose progressivement en lézard et se faufile dans la cage d’escalier.



biographie



Vincenzo Todisco est né en 1964 dans une famille d’immigrés italiens, à Stans, en Suisse allemande. Après des études de langue et de littérature françaises et italiennes, il vit aujourd’hui près de Coire où il enseigne et se consacre à l’écriture. Si ses premiers livres sont en italien, il a écrit L’Enfant lézard en allemand, sa « langue de tête ». C’est son premier roman traduit en français.