L'Enfant Soleil et son groupe d'entraide mutuelle - Téléthon en Charente

Première partie :



L’association l’Enfant Soleil accompagne des familles d’enfants et d’adultes en situation de handicap ou atteints de maladies graves. Depuis 1997, elle propose différents services dont un accueil de loisirs sans hébergement sur des temps extra et périscolaires. Plus récemment, un groupe d’entraide mutuelle s’est mis en place pour des adultes.

Nos invités, Alexane Guibert,coordinatrice de l’Enfant Soleil, Simon Baer, Grégory Bauchet, Florine Van der Straeten qui font partie de ce groupe d’entraide mutuelle.





Deuxième partie :



La 33ème édition du Téléthon se vit officiellement dans une semaine les 6 et 7 décembre…

Mais en fait la mobilisation est déjà lancée en Charente. Des actions ou des animations au profit du Téléthon ont été organisées ces dernières semaines dans le département… Elles se poursuivent encore ce week-end avec l’organisation d’un Run Color à Soyaux… Avant le temps fort et une concentration de manifestations évidemment un peu partout les 6 et 7 décembre…

Julie Repolt, coordinatrice départementale pour l’AFM-Téléthon de la Charente, revient sur l'approche de cette 33ème édition.