"L'engagement chrétien", Jacques Maritain

La reédition de deux textes de Jacques Maritain par les éditions Salvator, en septembre 2019, titré "L'engagement chrétien" : Pour le Bien commun (1934) et Lettres sur l'indépendance (1935). Le philosophe nous encourage à agir en tant que chrétien et à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.