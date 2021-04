L'engagement des jeunes en Service Civique avec Unis-Cité pendant la crise

Dans cette émission, trois jeunes volontaires engagés dans le cadre d’un Service civique en Charente, Sarah, Solène et Anaïs, en lien direct avec l’association Unis-Cité témoignent. Ils partagent leur regard, leurs impressions et comment ils vivent ce temps si particulier depuis mars 2020…

Dans la deuxième partie, Karine Videau, coordinatrice d’équipes et de projets à Unis-Cité Angoulême, nous aide à saisir aussi comment l’association s’adapte aux conditions pour faire en sorte que les missions continuent.