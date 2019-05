Dans son thriller historique intitulé "L'envers de la Charité" publié aux éditions du Pavillon Noir, Pascal Grand nous emmène à la découverte de l'hôpital de la Charité de Lyon au 18ème siècle.

Son héros, Antoine Léonard Toussaint est chirurgien juré auprès du bailliage d’Orléans. Il est le promoteur d’une science nouvelle, la chirurgie judiciaire qui deviendra la médecine légale après la Révolution. Suite au succès retentissant de son ouvrage, le Traité de chirurgie judiciaire à l’usage des chirurgiens jurés, il a été invité par l’Académie des sciences de Lyon à venir donner une série de cours au collège de chirurgie de la ville.

À peine installé à Lyon, Toussaint se voit confier l’enquête sur le meurtre du recteur Coudurier, en charge de l’apothicairerie de la Charité. Il apprend alors qu’un premier recteur a déjà été assassiné quelques mois plus tôt, dans cette même apothicairerie.

Aidé du jeune apothicaire Pierre Michelet et du commissaire Bernardin, Toussaint est confronté aux agissements criminels d’une bande qui sévit à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital de la Charité pour des enjeux qui se révèlent colossaux.