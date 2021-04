" L’étymologie avec Pico Bogue, volume 3" - Roques/Dormal (Dargaud)

Delphine Freyssinet et Frédérique Petit décortiquent le sens des mots grâce à

" L’étymologie avec Pico Bogue, volume 3" publié chez Dargaud.



Est-il encore besoin de présenter Pico Bogue, cette petite frimousse à la tignasse rousse, et à la langue bien pendue qui s’intéresse à tout? Ce personnage malicieux a été imaginé par Dominique Roques et Alexis Dormal, mère et fils réunis, l’une au scénario l’autre au dessin.