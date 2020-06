L’Evangile témoignages de la divinité de Jésus, et de son oeuvre de rédemption

Extrait de Jésus de Nazareth, du Cardinal Joseph Ratzinger

« J’ai voulu tenter de représenter le Jésus des Évangiles comme un Jésus réel, comme un Jésus historique » au sens propre du terme. Je suis convaincu, et j’espère que le lecteur lui aussi pourra le voir, que cette figure est beaucoup plus logique et historiquement parlante, beaucoup plus compréhensible que les reconstructions auxquelles nous avons été confrontés au cours des dernières décennies. Je crois précisément que ce Jésus, celui des Évangiles, est une figure historiquement sensée et cohérente ».