"L’évasion. Journal d'un condamné", la prison vue de l’intérieur

"L’évasion. Journal d’un condamné" est souvent cité dans les 3 premiers livres préférés lus en détention entre "Le petit Prince" de St Exupéry et "L’homme qui plantait des arbres » de Giono.

Nous avons voulu tout savoir sur l’histoire incroyable de Berthet One, qui a découvert en cellule, après le braquage d'une bijouterie, ses talents d’auteur et de dessinateur, métier qu'il exercera à sa sortie de prison.



UNE BANDE-DESSINEE INSPIREE ET ECRITE EN PRISON

Livre comme l’air, l’émission littéraire en prison, plonge dans les bulles de la prison avec Lire pour en sortir.

Un surveillant a remarqué un jour que Berthet dessinait et qu’il dessinait bien, ses dessins deviennent une BD.

Ses planches racontent la promenade, la cohabitation avec les co détenus, le parloir, les douches.

"L’évasion journal d’un condamné" remporte le premier prix du concours Transmurailles lancé par le festival d’Angoulême. Un tournant inattendu pour cet enfant de la cité 4000 dans le 93.



Berthet One, passeur d'espoir

L’auteur Berthet One est devenu un modèle pour les lecteurs que nous avons rencontré en détention. Dix ans plus tard, il s’engage aux côtés de Lire pour en sortir et anime des ateliers de graff. Il sillonne aujourd’hui la france sur sa moto pour redonner de l’espoir. Il incarne la preuve que l’on peut se reconstruire par le livre, le dessin, les textes, l’histoire.

Sa bande dessinée "L’évasion. Journal d’un condamné" raconte la prison vue de l’intérieur.

C’est à la fois réaliste et drôle, les dessins sont du registre de la caricature et posent la question de qui peut dessiner quoi.

Une thématique interessante quand elle vient d’un habitant du 93.