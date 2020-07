L'exposition Enki Bilal au FHEL à Landerneau 1/5

Notre exposition de l'été nous emmène aujourd'hui au fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture, à Landerneau. Il accueille une exposition exceptionnelle autour de l'oeuvre d'Enki Bilal, peintre, dessinateur de bande dessinée, cinéaste, décorateur... Et pour commencer nous arrêtons sur les thèmes de prédilection d'Enki Bilal, avec Ronan Le Coz et Pauline Ignacio.