A l’heure du Marchand de sable

Un conte, c’est une jolie passerelle entre générations.

L’émission de cette semaine sera inhabituelle, en invitant les auditeurs de tous âges, de 7 à 77 ans, et plus, à venir découvrir le talent de ceux qui animent

l’émission « Le Marchand de Sable »

Aujourd’hui, j’accueille la conteuse Colette Davy et le conteur Jacques Devigne dans de bien jolies histoires.