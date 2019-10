"L'homéopathie n'est-elle qu'une vaste fumisterie ?"

"L'homéopathie est-elle un vaste fumisterie ?" Les Académies conjointes de Médecine et de Pharmacie viennent de donner une réponse positive à cette question en se basant sur un axiome purement théorique, qui me paraît en contradiction avec les faits. Je propose des arguments, basés sur mon expérience de 30 ans de pédiatrie de ville, pour soutenir que la réponse à cette question est "Non !". Je vous présente l'histoire de l'homéopathie, compare les concepts en médecine scientifique et homéopathique, essaie de cerner les limites de l'une et l'autre, et émet un fervent plaidoyer en faveur de la convergence de toutes les techniques thérapeutiques dans le seul intérêt du patient, et non de l'industrie pharmaceutique.

Je m'élève donc vivement contre les dérives de la pensée unique. Je propose une hypothèse sur le mode d'action de l'homéopathie, qui ne peut être que semblable au mode d'action du placebo, puisqu'il ne peut y avoir d'effet pharmacologique, mais un placebo reproductible. J'inclus l'homéopathie dans le champ de la médecine, dont le but premier est de soulager les malades de leurs souffrances, et pour laquelle la Science n'est qu'un moyen, certes indispensable, mais pas un but.

Installation comme pédiatre libéral à Annecy en 1982.