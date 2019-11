"L’Homme au gant", c'est le titre du roman historique publié par Christian-Alexandre Faure et Heliane Bernard aux éditions Libel.

Dans ce deuxième tome de la série "Les Dents Noires", un jeune compagnon imprimeur, Iulio, nous emmène à sa suite dans les tumultes du 16ème siècle.

Lyon 16 août 1517. Iulio, jeune compagnon imprimeur, sans fortune et sans nom, s’embarque depuis Lyon pour Venise. C’est lui, L’Homme au gant, que, par un fabuleux hasard du destin, peindra le grand Titien. Dans cette ville brillante et sulfureuse, il va s’éblouir de tout ce qui fait l’humanisme, mais se heurtera à la passion exclusive d’une femme, et aux interdits sociaux et religieux de son temps. Il lui faudra fuir.

Sur les traces de son ami le navigateur Giovanni Verrazano, découvreur du site de New York, et sous le choc de sa lecture du livre Utopia de Thomas More, il se prendra à rêver de Nouveau Monde et d’une société de justice et de tolérance… Roman initiatique inspiré de personnages et d’évènements réels, L’Homme au gant est l’histoire d’une vie. Après La Colline aux corbeaux, premier tome de la saga « Les Dents noires », il plonge le lecteur au cœur des capitales de l’imprimerie que sont Lyon et Venise, où se croisent des personnages aussi fameux que le richissime banquier Thomas Gadagne, le mage Nostradamus ou encore « le Prince des libraires », Sébastien Gryphe - dans un siècle raffiné et violent qui évoque, par ses bouleversements, notre monde contemporain.