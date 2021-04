Dans " L'homme de Césarée " Françoise Chandernagor nous conte l'histoire de Séléné, la fille de Cléopatre



et aussi



D'amour et de guerre de A. Tadjer

Noces vénitiennes N. Dedeyan

Les chemins de liberté de L. Wingale

Le miel et l'amertume de T. Ben Jalloun

Les femmes n'ont pas d'histoire de M.J. Burn