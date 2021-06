" L'Île des âmes " et " Le bureau des affaires occultes "

La pause estivale approche, l'occasion pour Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet, de nous proposé une sélection de livres à lire les pieds dans l'eau. Deux polars à découvrir de toute urgence.



La sélection du jour :



- " L'Île des âmes " de Piergiorgio Pulixi



Traduit de l‘italien par Anatole Pons-Reumaux, paru chez Gallmeister



Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l’île n’ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se trouvent mutées au département des “crimes non élucidés” de la police de Cagliari, l’ombre des disparues s’immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d’une nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout d’une malédiction. La première enquête de Mara Rais et Eva Croce nous plonge dans les somptueux décors de la Sardaigne, au cœur de ténèbres venues du fond des âges.



Piergiorgio Pulixi est né en 1982 à Cagliari dans le sud de la Sardaigne. Il a été libraire avant de se consacrer à l’écriture. Après une expérience d’écriture collective de romans noirs, il s’est lancé dans une saga policière en 4 volumes, primée par le prix Glauco Felici et le prix Garfagna.



- " Le bureau des affaires occultes "



Paru chez Albin Michel le 28 avril dernier, Le bureau des affaires occultes d'Eric Fouassier s'appuie sur un décor historique.



Automne 1830, dans un Paris encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime.

La science progresse, mêlée à l’ésotérisme alors en vogue, et inspire un nouveau type de criminalité. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences.

Dans la lignée des grands détectives de l’Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas le Floch, un nouveau héros est né. Le bureau des affaires occultes est le premier opus d’une série policière au héros récurrent : Valentin Verne.