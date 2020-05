L'incroyable histoire du vin avec Benoit Simmat

Avec 35 milliard de bouteilles bues par an sur terre , le vin est devenu l'une des boissons les plus populaires. Mais qu'elle est l'origine du vin et de la vigne . Qu'en disent les religions comme le christianisme ou l'Islam ?

Benoist Simmat vient de publier aux éditions Les Arènes : "L'Incroyable histoire du Vin en bande dessinées.Une BD à la fois ammusante et instructive. Il nous en parle au micro de Thierry Lyonnet