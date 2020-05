"L'intelligence n'a pas trouvé au dehors ce qu'elle contient" Saint Augustin 2/

Extrait lu et commenté, tiré d'un ouvrage de Saint Augustin.

"Or, celui que nous consultons ainsi, voilà le Maître, celui dont il est dit qu'il habite dans l'homme intérieur, le Christ, c'est-à-dire la Force immuable de Dieu et la Sagesse éternelle. Toute âme raisonnable le consulte, mais il ne se révèle à chacune que suivant sa capacité, en raison de sa bonne ou mauvaise volonté. Et si parfois l'une d'elle se trompe, ce n'est pas la faute de la Vérité, consultée ; Comme ce n'est pas la faute de la lumière extérieure si nos yeux corporels se trompent souvent : lumière que nous avouons consulter au sujet des choses visibles pour qu'elle nous les montre dans la mesure où nous sommes capables de les voir."

Saint Augustin, Le Maître XI, 38.