L'intranquillité féconde de Léon Spilliaert

Les artistes sont les "chercheurs de l'intérieur dans l'extérieur", disait Kandinsky. Ainsi de Léon Spilliaert (1881-1946), un peintre symboliste belge dont l'oeuvre révèle une quête de l'insaisissable, et sonde "la vie silencieuse des objets et des lieux". A l'occasion de l'exposition "Spilliaert, Lumière et solitude" qui aura lieu au Musée d'Orsay dès octobre, nous évoquons les "paysages intérieurs" de ce grand artiste avec le poète Stéphane Lambert, auteur de Etre moi toujours plus fort (Arléa).

Stéphane Lambert est un écrivain belge, né à Bruxelles en 1974. Par ses textes, il interroge les liens entre la littérature et l'art, entre l'écriture et la peinture. Il est notamment l'auteur de Etre moi toujours plus fort, Les Paysages intérieurs de Léon Spilliaert (Arléa, 2020) et Ecriture première (La lettre volée, 2020).