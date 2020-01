L’invité de janvier

Aujourd’hui, Vincent et Antoine ont le plaisir d’accueillir leur camarade et ami Alexandre Lansmans, à qui ils cèdent la parole pour discuter d’un auteur qui lui est cher. Il s’agira aujourd’hui, exclusivement et par privilège, de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), écrivain exigeant et insaisissable, entre naturalisme, décadentisme et symbolisme. Également au programme : la question de la conversion, problématique et ambivalente, de Huysmans au catholicisme.