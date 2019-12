L'Obésité et le REPCO - Le directeur du théâtre d'Angoulême prends sa retraite

11h00-11h30

L’obésité serait-elle la nouvelle épidémie mondiale qui touche aujourd’hui 30 % des adultes. L’obésité résulte d’une masse de graisse excessive dans l’organisme due notamment à une consommation d’aliments trop gras. L’obésité entraîne un certain mal être des personnes et c’est là qu’intervient le réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité explique Stéphanie RAYNAUD coordinatrice du REPCO à Soyaux.





11h30-12h00

La retraite à sonné pour Gérard Lefèvre directeur de la scène nationale d’Angoulême. Après avoir créé une compagnie de théâtre amateur « Le théâtre à pattes » dans les années 70 cet ancien professeur de français, entre au centre dramatique national de Reims. Il dirigera ensuite la comédie de Picardie avant de prendre la direction de la scène nationale d’Angoulême en 2006.